Президент не сможет назначать директора НАБУ: Рада сделала первый шаг

Если закон будет принят окончательно, то Сытник какое-то время еще останется у руля НАБУ

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины. Документ меняет правила назначения главы ведомства и наделяет НАБУ статусом органа государственной власти со специальным статусом.

Основные положения законопроекта

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Станет невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность НАБУ.

Будут определены особенности применения законодательства о госслужбе для обеспечения независимости НАБУ.

Полномочия по назначению и увольнению директора НАБУ передаются Кабмину (раньше это делал президент Украины).

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек: три человека определяются Кабмином и еще три – Кабмином на основании предложений международных партнеров.

Действующий директор НАБУ Артем Сытник будет находиться на должности до назначения главы ведомства, который победит на конкурсе.

Как сообщали новости "Сегодня", закон о НАБУ – один из ключевых для получения Украиной нового транша МВФ.

Напомним, в марте Рада направила в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР. Депутаты предлагают дать президенту право назначать глав этих ведомств, но с согласия Рады.