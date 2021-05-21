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Президент не сможет назначать директора НАБУ: Рада сделала первый шаг

21 мая, 13:13

Сергей Мартынец

Если закон будет принят окончательно, то Сытник какое-то время еще останется у руля НАБУ

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины. Документ меняет правила назначения главы ведомства и наделяет НАБУ статусом органа государственной власти со специальным статусом.

Основные положения законопроекта

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Как сообщали новости "Сегодня", закон о НАБУ – один из ключевых для получения Украиной нового транша МВФ.

Напомним, в марте Рада направила в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР. Депутаты предлагают дать президенту право назначать глав этих ведомств, но с согласия Рады.

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Источник: Сегодня

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