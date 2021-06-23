Президент Грузии заявила о нормализации отношений с Украиной после скандала с Саакашвили

Год назад из-за назначения Саакашвили главным реформатором Украины в Грузии сильно обиделись и даже отозвали посла

Саломе Зурабишвили / Фото: president.gov.ua

Украина и Грузия восстановили нормальные отношения после скандала с назначением в Киеве Михеила Саакашвили с последующим отзывом грузинского посла из Украины.

Об этом заявила на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, президенты Украины и Грузии должны осторожно относиться к отношениям между странами.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях. И когда мы будем отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украине и в знак солидарности нужно быстрее возвратить посла в Украину… Наши отношения возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами", – сказала Зурабишвили.

Напомним, чуть более года назад, в мае 2020 года, Грузия отозвала посла в Киеве для консультаций. Причиной этого стало назначение бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев. В свою очередь Зеленский тоже отреагировал на решение Грузии отозвать посла.