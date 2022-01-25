"Превратим в ад вашу холуйскую жизнь": Ярош пригрозил белорусам

Дмитрий Ярош (слева) и белорусские военные (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

"Друзья-беларусы! Для вас уже давно закончились "танцы" и "мирная белорусская партизанка"... Вас убивают, насилуют, над вами издеваются... Вы – терпите... Может, достаточно? Теперь вас использует Кремль в качестве провокаторов в войне с Украиной... И вы за путинские интересы будете гибнуть? Мы, украинцы, уважаем и любим беларусов, но если удар по нам будет нанесен с вашей территории, мы превратим вашу "мирную" холуйскую жизнь в ад", – написал он.

Ярош добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является "подстилкой" президента РФ Владимира Путина.

"Эта придурочная особь – Лукашенко, которого нельзя назвать беларусом и который узурпировал власть в нашем братском государстве, является подстилкой другого старого кремлевского маразматика – Путина, сейчас делает все для того, чтобы широкомасштабное вторжение в Украину началось с территории Беларуси", – отметил Ярош.

Реклама

Он также призвал белорусов к сопротивлению, к противодействию режиму Лукашенко, чтобы не позволить их стране стать плацдармом России для вторжения в Украину.

Кроме того, Ярош призвал сбросить "своего старого пропутинского маразматика", который ведет Беларусь к войне и позору.

"Иначе будет беда. Мы, украинцы, за свою свободу будем воевать всеми целесообразными методами и средствами… в том числе при вторжении с вашей территории и в Беларуси", — резюмировал политик.

Реклама

Лукашенко собрался воевать с Украиной?

Накануне самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что собирается стянуть на границу с Украиной белорусскую армию. По его словам, это необходимо сделать для "защиты", поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе свои войска.

Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

"Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю зачем", – сказал Лукашенко.

Российские войска уже в Беларуси

Военные РФ уже прибыли на учения "Союзная решимость – 2022" в Беларусь. Так, российские истребители Су-35С отработают полеты на максимальную дальность, посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам.

Военные РФ. Фото: Минобороны России

Также отмечается, что действия экипажей пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси.

Со стороны Беларуси могут и напасть

В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войскв сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.

"Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера", – говорится в сообщении Госдепартамента.

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: РБК

Читайте другие новости "Сегодня":