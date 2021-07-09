Преемнику Мендель пришлось бежать на свой первый брифинг

Первый день Сергея Никифорова на работе оказался очень насыщенным – и встреча Ермака с замгоссекретаря США, и первый брифинг

Сергей Никифоров дал свой первый брифинг в Офисе президента. Фото: скриншот

Преемник Юлии Мендель на должности пресс-секретаря президента Украины, назначенный сегодня Сергей Никифоров, активно начал свою работу на этой должности.

На свой первый брифинг, который состоялся 9 июля, Никифоров буквально ворвался.

Как он объяснил, чтобы не заставлять журналистов ждать, ему пришлось бежать с предыдущего мероприятия – переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

"Хух! Надо отдышаться, потому что бежал. Я не нервничаю, но я бежал", – пояснил запыхавшийся Никифоров.

Также он ответил на вопросы журналистов. В частности, Никифоров сказал, что попытается избегать скандальных ситуаций, в которые попадала его предшественница, и что не планирует читать книгу Мендель о работе на Банковой.

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Кроме того, по его словам, до этой должности он никогда прежде не пересекался с президентом лично, но в студенческие годы ездил в группе поддержки, когда Владимир Зеленский участвовал в КВН.

Никифоров уточнил, что в ОПУ планируют регулярно проводить брифинги для СМИ, а также объяснил ситуацию с неаккредитацией некоторых СМИ на выступления президента – выделяется определенное количество мест для журналистов, поэтому всем желающим их может не хватить.

Напомним, что Юлия Мендель была уволена ранее в этот день, хотя о ее намерении уволиться стало известно еще в начале месяца. В Офисе президента уже выразили ей благодарность за сотрудничество и отметили, что Мендель продолжит работать в команде Зеленского. Как предполагается, она станет советников главы ОПУ Андрея Ермака.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июля, смотрите в видеосюжете: