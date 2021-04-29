Представитель Кабмина в Раде подал в отставку

Чиновник проработал в этой должности более года, но неожиданно решил уйти. А что об этом думает Шмыгаль

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал заявление об увольнении с этой должности. Об этом он сообщил в Telegram.

Он пока не знает, кто станет его преемником.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию. С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенных 13,5 месяца работы", – написал Мокан.

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Напомним, сегодня Верховная Рада назначила нового министра энергетики. Ведомство возглавил Герман Галущенко. До этого он занимал должность вице-президента "Энергоатома". Отметим, что в Минэнерго больше года не было полноценного министра – только исполняющие обязанности.

В министерстве он сменил Юрия Витренко, которого 28 апреля Кабмин назначил и.о. главы "Нафтогаза".

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