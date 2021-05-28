После обысков в КГГА у Зеленского назвали "две проблемы" Виталия Кличко

На Банковой рассчитывают на скорое решение коррупционного скандала и хотят развивать город динамичнее и качественнее

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Городское руководство Киева столкнулось с двумя проблемами – коррупцией и инфраструктурным развитием города, считает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом сообщает glavnoe.ua.

"У Кличко действительно есть две проблемы: понятное и быстрое развитие Киева (в первую очередь, инфраструктурное, хотя не только) и вопрос коррупции в местной власти. Этим вторым вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, а мы в Офисе президента и Кабинете министров смотрим, чем все это закончится", – заявил Тимошенко на прошедшем в Днепре форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

По его словам, в Офисе президента рассчитывают на скорое решение этого вопроса, после чего хотят помочь Киеву развиваться динамичнее и качественнее.

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На форуме журналисты предложили Кириллу Тимошенко провести под эгидой Офиса президента специальный форум для скорейшего обучения Кличко управлению столицей. В качестве положительных примеров предлагается использовать опыт Харькова и Днепра.

Напомним, что на апрельском Международном форуме по развитию городской инфраструктуры в Харькове Тимошенко отметил успехи городских властей в реализации больших проектов, реализуемых как самостоятельно, так и с участием государства.

"В Харькове есть свои большие проекты – зоопарк, развитие медицины. Многие проекты реализуются на условиях софинансирования с местной властью. Как я знаю, реконструкция приемных отделений больниц находится на финальном этапе. Также есть проект City Express, который сейчас находится на этапе предпроектирования с городом Харьковом. Возможности есть, ведь государство вкладывает в инфраструктуру. Наша задача – восстановить ее и поддерживать в дальнейшем", – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Также на форуме UkraineInvest Talks: Dnipro Кирилл Тимошенко заявил, что для привлечения инвестиций в Украину одну из ключевых ролей играет развитие инфраструктуры в ходе программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, что в рамках программы уже этим летом в Киеве начнется реализацию мегапроекта "Укравтодора" по созданию Киевской обходной дороги.

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