Подозрение Медведчуку: куму Путина инкриминируют серьезную статью

Сегодня домой к политику наведалась Альфа с обысками, а потом генпрокурор преподнесла ему неприятный сюрприз

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич сообщил, что его соратника по партии Виктора Медведчука заподозрили в государственной измене. Об этом он рассказал журналистам.

Он подтвердил, что Медведчуку будет вручено подозрение в государственной измене – ст. 111 КК Украины.

"То, что инкриминируют Виктору Владимировичу – это полный беспредел и репрессии. Потому что измена родине – она предусматривает ущерб, как материальный, так и ущерб безопасности. В чем Виктор Медведчук нанес ущерб безопасности? Возвратил несколько сотен пленных? Добился снижения цены на газ? Договорился, чтобы у нас производилась вакцина?" – сказал Бурмич.

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Отметим, что санкция ст. 111 не предусматривает освобождения под залог на время следствия. За Госизмена в Украине карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Как мы уже писали, сегодня днем прошли обыски дома у Медведчука на улице Монтажников в Соломенском районе Киева. Источник в СБУ сообщил, что там работала "Альфа" – спецназ взял под контроль территорию, где расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.

Также в ближайшее время пройдет брифинг генерального прокурора и председателя СБУ. Как предполагается, на нем будут озвучены подробности по расследованию дела Медведчука.