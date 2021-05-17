Почему в Украине постоянно увеличивают налоги? Обьяснили в SCM

Это происходит, когда возникает дефицит бюджета и нужно где-то искать деньги для функционирования экономики

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Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко объяснила, почему в Украине возникает периодическое увеличение налогов в госбюджет.

Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Увеличение налогов как правило, особенно в Украине, где очень велико влияние коррупции, возникает тогда, когда есть потребность бюджета, которую перекладывают на честный бизнес. Когда честный бизнес начинает платить больше налогов, от этого теряют прежде всего люди", - заявила она.

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По словам Емченко, чем больше честный бизнес платит налоги, тем меньше он может инвестировать

Ранее мы сообщали, что украинское правительство намерено внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет на 60 млрд грн.

Напомним, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через мобильное приложение и портал электронных услуг "Дія".