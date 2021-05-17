Обыски у Кличко – коррупция чиновников или борьба за Киев? Мнения экспертов

Скандал, который разворачивается прямо сейчас, может вызвать перезагрузку Киевсовета и перестановку политических сил, считают политологи

Фото: КГГА

В Киеве правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию, политологи уверены, что Виталия Кличко хотят убрать как конкурента на будущих выборах, а в "Слуге народа" считают – "ничего личного", просто всему виной коррупция столичной власти.

11 и 12 мая Киевская городская прокуратура совместно с ГФС, Нацполицей и СБУ провели массовые обыски в "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", департаментах Киевской городской государственной администрации: соцполитики, градостроительства и архитектуры, а также земельных ресурсов.

В чем подозревают подчиненных Кличко?

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, открыто 10 уголовных производств, чиновников подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами, умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, взяточничестве и "крышевании" нелегального бизнеса. Сумма ущерба, которая значится в каждом из производств, составляет от 10 до 30 миллионов гривен.

Кроме того, под подозрение попал соратник Кличко, экс-нардеп и глава исполкома партии УДАР Артур Палатный, которому вменяют в вину нанесение ущерба госбюджету на 19,5 миллиона гривен из-за подпольной торговли в подземных переходах.

Давление и налеты

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты. На самом деле то, что происходит, – это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично", – заявил Кличко, добавив, что в работе КГГА "нулевая толерантность к коррупции".

В "Слуге народа" уверены, что чиновники грабят киевлян

Тем временем в партии "Слуга народа" уверены, что правоохранители действовали абсолютно законно. Как отметила в интервью изданию РБКнародный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, вместо того чтобы решать сложные проблемы устаревшей городской инфраструктуры, медицины и образования, отдельные представители городской власти сосредоточились на банальном грабеже.

"Киев – самый большой и богатый город. Город возможностей. Поэтому неудивительно, что некоторые местные чиновники, как раньше, так и теперь, пытаются использовать богатства столичной громады для собственного обогащения. Но настало время это остановить", – заявила она.

Борьба за Киев и электорат

По мнению политологов, обыски в КГГА действительно похожи на атаку на Кличко и его партию УДАР.

В частности, об этом "Сегодня" говорит эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. По его словам, между политическими силами началась борьба за Киев и электорат на будущих парламентских выборах.

"Обыски в КГГА начались после того, как партия УДАР заявила об активизации своей деятельности. И это вряд ли простое совпадение", – говорит нам Воля.

Политолог отмечает, что партия УДАР получила больше мест в Киевсовете, чем "Слуга народа". Соответственно, провластная политсила хотела бы изменить ситуацию, а скандал из-за коррупции среди подчиненных Кличко сыграет ей на руку: если преступления городских чиновников будут доказаны, это дискредитирует Кличко.

"Скандал может запустить перезагрузку Киевсовета. Если Верховная Рада назначит перевыборы в горсовет, это даст шанс "слугам" пройти в депутаты в большем количестве", – предполагает Воля.

Эксперт также добавил, что таким образом снизится рейтинг Кличко и его партии перед будущими выборами в парламент.

"Кто-то посоветовал президенту начать работу по подъему рейтинга "Слуги народа". Сначала был удар по ОПЗЖ, теперь по УДАРу. Устраняются конкуренты президентской партии", – уверен Воля.

Кличко рассматривают как политика общенационального масштаба

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что Кличко может быть серьезным конкурентом для власти не только на парламентских выборах, но и на президентских.

"Кличко пользуется авторитетом среди западных политиков. Об этом говорит его встреча с послами "Большой двадцатки" или встреча в Киеве с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд. Дипломаты не встретились, например, с председателем Верховной Рады Разумковым, но пообщались с мэром Киева. Кличко на международной арене рассматривается как политик общенационального масштаба", – объясняет Карасев.

В то же время нардеп Гришина утверждает, что вопрос конкуренции пока обсуждать рано.

"На горизонте ближайших двух лет не предвидится ни общегосударственных, ни местных выборов. Даже в социологических опросах, которые публикуются регулярно, среди ТОП-5 политиков нельзя увидеть кого-то, кто работает сейчас в городской власти. О политической мотивации точно не стоит говорить", – отметила нардеп.

Кто может занять кресло Кличко в КГГА?

Тем временем в кулуарах Киевсовета обсуждают кандидатуры возможных претендентов на место председателя КГГА. Как сообщил "Сегодня" источник в горсовете, в случае если Кличко "уйдут", занять кресло градоначальника сможет заместитель Кличко Алексей Кулеба, которого считают человеком руководителя ОПУ Андрея Ермака.

Также должность может получить Юрий Голик, который ранее был советником премьер-министра Алексея Гончарука, занимался программой "Большое строительство" и сотрудничал с главой Администрации президента Петра Порошенко Борисом Ложкиным.

Лояльность Ермака

Отметим, что за последние два года мэр Киева Виталий Кличко переживает уже не первую атаку. Нападки на него начались летом 2019 года, когда действующий в то время глава Офиса президента Андрей Богдан добивался отставки Кличко с должности председателя КГГА.

Как сообщали источники в Киевсовете, Богдан пытался "отобрать Киев" у близкого к Кличко нардепа Вадима Столара, которого многие называли теневым мэром столицы, и предать управление городом девелоперу Андрею Вавришу, бывшему другу, а позже врагу Столара. Однако Кличко якобы договорился с Андреем Ермаком.

По слухам, ему пришлось пойти на ряд уступок и отдать две должности в КГГА. В частности, на Ермака ориентируется действующий первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, ранее возглавлявший департамент благоустройства столицы, и и. о. директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко. К слову, в скором времени Андрей Богдан был уволен с поста главы ОПУ, а его место занял Андрей Ермак.

Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

Также мы писали, как правоохранители пришли с обысками на ВДНХ.