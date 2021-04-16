Планы Кремля, разговор с Путиным и проверка Байдена – главное из интервью Зеленского

Президент считает, что Кремль пытается заставить украинцев бояться, но подобная риторика грозит безопасности как Европы, так и самой России

Президент Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Figaro. Глава государства рассказал об эскалации на Донбассе, угрозе полномасштабной войны, а также перспективах Нормандского формата.

Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы.

Украина должна быть в ЕС

По словам президента, нашей стране необходимо получить статус члена Союза.

"Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно", – отметил он.

Что сейчас Россия делает на Донбассе

Зеленский считает, что Кремль пытается заставить украинцев бояться.

"Но мы все понимаем – это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", – отметил политик.

Президент добавил, что подобная риторика Москвы грозит безопасности как Европы, так и самой России.

"Сначала была паспортизация на временно оккупированной Донбассе. Сейчас там 250-300 тыс. человек с российскими паспортами. Они это делают, чтобы потом сказать, что "мы защищаем граждан России". Смотрите: это наша земля, наша территория, на всех не условных, а реальных картах мира".

Россия проверяет президента Байдена

Зеленский не исключает, что Кремль своими действиями на Донбассе проверяет американского лидера Джо Байдена.

"В любом случае, мне кажется, что это каким-то образом связано. Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы. Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины", – заявил он.

Коллаж: "Сегодня"

Президент сравнил Россию с типом людей, который не радуются за других, а "в каждой победе видит что-то негативное".

"Считают, что вы что-то украли, поэтому у вас есть автомобиль. Я не понимаю, когда это случилось, что Россия начала не радоваться украинским победам, удачным шагам, счастью украинцев. Наверное, с момента независимости. Потому что Украина повзрослела и просто стремится к тому, что ей принадлежит. И мы – точно не собственность России".

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Путин хочет забрать Донбасс

Зеленский считает, что даже если российский президент и попытается забрать Донбасс, то сделать он этого не сможет.

"Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать", – подчеркнул президент.

Сколько времени нужно на возвращение Крыма

"Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это – точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины", – считает он.

Президент подчеркнул, что оккупированные территории не станут счастливыми без Украины – "в Абхазии, Приднестровье я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга, я не видел там жизнь".

"Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже: туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", – отметил политик.

Пытался ли Зеленский поговорить с Путиным?

"Я попросил руководителя Офиса связаться. Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", – заявил глава государства.

Мертв ли Нормандский формат?

Президент выразил надежду, что реанимировать Нормандский формат помогут Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель.

"Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Так, именно сейчас. Мне кажется, что Нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс", – считает он.

/ Фото: kremlin.ru

Зеленский напомнил, что с начала его президенства украинская сторона открыла четыре КПВВ – "чтобы люди с оккупированных территорий могли получать различные административные услуги". Однако так называемые "власти" псевдореспублик ответных шагов не сделали.

"Далее мы договорились о режиме прекращения огня. Самый главный момент – в "Минске" он первым пунктом – прекращение огня. Мы понимаем, что без этого не может начаться ничего. В течение семи месяцев более или менее соблюдался режим. Затем ситуация осложняется, и с начала этого года, до этого момента – 27 погибших. Я спрашиваю в третий раз: хочет Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника – и это ответ".

Как закончится "Северный поток – 2"

По словам президента, есть два фактора: первый – США, второй – единство европейских стран.

"Я считаю, что санкционные политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открыта позиция. В европейских странах разная позиция. Россия пользуется этим", – отметил он.