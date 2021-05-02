Первая Пасха: Ляшко поделился трогательным снимком c сыном

Фото: Олег Ляшко, Facebook
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился трогательным снимком своего младшего сына, которому уже чуть больше годика.
На фотографии, которую политик опубликовал в Facebook, ребенок сидит в стульчике для кормления и держит в руках пасхальное яйцо, а отец, вероятно, предлагает сыграть в традиционную пасхальную игру, известную как "битки".
"Первая Пасха Александра Олеговича", – подписал снимок Ляшко.
Фото: Олег Ляшко, Facebook
Как мы писали ранее, 17 мая у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко родился сын.
Напомним, 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.
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