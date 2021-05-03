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Переселенцам помогут с паспортами: в "Слуге народа" объяснили, что изменится

3 мая, 11:52

Сергей Мартынец

Получить первый паспорт или внести туда изменения для людей с Донецка и Луганска станет проще. Что придумали депутаты

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4564, которым предлагается упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко.

В чем сейчас проблема

С 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.

"Если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать. Особенно остро стоит проблема для молодежи, впервые получающей украинский паспорт, поэтому в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства", – сказал нардеп.

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Какие возникают сложности:

Что хотят изменить

Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

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Источник: Сегодня

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