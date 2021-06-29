Пенсии для чернобыльцев повысят: Рада одобрила закон

Выплаты для чернобыльцев, которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, изменятся для каждой группы

Депутаты поддержали повышение выплат чернобыльцам. Фото: sluga-narodu.com

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада одобрила законопроект №4555, который предполагает повышение пенсий для чернобыльцев.

Теперь дополнительная пенсия будет выплачиваться полностью и вне зависимости от заработной платы, других пенсий или других доходов.

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Так, выплаты для чернобыльцев, которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы – 16 080 грн;

для второй группы – 12 987 грн;

для третьей группы – 8 917 грн.

Как мы писали ранее,минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн (на 634 грн больше, чем сейчас).

Напомним, в Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели. То есть все эти расчеты будут актуальными, если власти не удастся завершить реформу прожиточного минимума.