Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановки

Россияне могут быстро нарастить силы, ведь техника осталась на позициях у границ Украины, говорит министр обороны

Сообщение руководства Минобороны РФ якобы об отводе войск от украинской границы и их возвращении в места постоянной дислокации является "дымовой завесой".

Об этом министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил телеканалу SVT.

По его словам, Россия создает существенную свободу действий для себя, оставляя на месте вооружение и все остальное, ведь личный состав можно перебросить очень быстро.

"В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России, – заявил министр. – Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий".

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Хультквист напомнил, что только Москва несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной.

"Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение – это только для видимости снижения тона", – подчеркнул глава Минобороны Швеции.

Напомним, что о наращивании российских войск в приграничных районах, а также в оккупированных районах Донбасса и Крыма стало известно в конце прошлого месяца.

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На этом фоне украинская разведка докладывала о возможном нападении на Украину, а США и НАТО требовали от Кремля отвести войска и прекратить запугивание украинских властей.