Ответственность не только на Минздраве: Шмыгаль отчитается о борьбе с коронавирусом

/ Фото: Кабинет министров Украины
В пятницу, 21 мая, в Верховной Раде выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он расскажет парламенту о борьбе с коронавирусом в Украине.
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, ответственность за борьбу с пандемией коронавируса лежит не только на Минздраве, а в первую очередь на Кабинете министров, который возглавляет премьер..
"Ответственность в первую очередь находится в зоне ответственности Кабинета министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств. И завтра в Верховной Раде именно премьер-министр будет отчитываться о выполнении постановления Рады по борьбе с COVID-19", – заявил Разумков.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до последнего был против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, но премьер-министр Денис Шмыгаль больше не мог работать с ним.
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