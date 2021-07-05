Остановили депутата, а проверяют полицейских: Геращенко о скандале с Брагаром

Состояние алкогольного опьянения легко устанавливается, а для обнаружения наркотиков в крови нужны серьезные анализы, говорят в МВД

Геращенко не увидел признаков алкоголя у Брагара. Коллаж "Сегодня"

Полиция проверяет двух полицейских на законность действий во время остановки народного депутата от "Слуги народа" Евгений Брагара, которого заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в полиции сейчас проводится проверка действий двух патрульных, которые остановили депутата.

"Дело в том, что они не включили камеры, которые необходимо было включать сразу с начала общения с любым гражданином, которого задерживают. У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали … Народный депутат заявил, что в действиях полицейских был признак преступления, что они намекали ему на какую-то взятку. Если это подтвердится, они понесут ответственность. Мы изучаем всю историю остановок этими двумя полицейскими других граждан и другие факты привлечения ими (граждан) за нетрезвое вождение", – сказал Геращенко.

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Замглавы МВД сообщил, что результаты анализов Брагара на наличие наркотиков в крови будут в конце недели. Он отметил, что состояние алкогольного опьянения легко устанавливается, а для обнаружения наркотиков в крови нужны серьезные анализы.

"В этом случае у депутата Брагара визуальных признаков опьянения, я смотрел видеозапись, таких, чтобы было видно, нельзя установить … Глава Нацполиции Игорь Клименко встречался с Брагаром, договорились о полном его участии в качестве возможного потерпевшего", – сказал Геращенко.

Напомним, недавно в Одессе задержали "слугу народа" Игоря Васильковского за пьяное вождение. Более того, на место якобы выезжал начальник патрульной полиции области – "чтобы все правильно оформили".