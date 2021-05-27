Офис генпрокурора не будет больше оспаривать меру пресечения Медведчуку

Для Офиса генерального прокурора победой уже будет, когда обвинительный акт зайдет в суд

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Офис генерального прокурора не будет бороться за содержание под стражей нардепа Виктора Медведчука с альтернативой внесения залога, так как оснований для этого нет.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, для Офиса генерального прокурора победой уже будет, когда обвинительный акт зайдет в суд.

"Могли ли мы идти безальтернативно по этой категории преступлений? Нет. Должна быть альтернатива. Поэтому было ходатайство о содержании под стражей с альтернативой внесения залога – 300 млн. С другой стороны, судья сказал: вы наложили на человека санкции, все его активы заблокированы. Поэтому по сути вы делаете безальтернативное ходатайство. Ведь как он может оплатить 300 млн, размышлял судья. Это означает, что вы хотите посадить человека под стражу. С юридической точки зрения это разумно", – заявила Венедиктова.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.