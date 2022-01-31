"Он сойдет с ума": в США нещадно поглумились над Путиным

В Saturdday Night Live шутили об украинском вопросе. Коллаж "Сегодня"

В американском комедийном шоу Saturday Night Live один из скетчей выпуска от 29 января был посвящен российско-украинскому конфликту.

В скетче показана встреча президента США Джо Байдена со своими советниками в Овальном кабинете Белого дома, которые информируют его о ситуации в Украине, в частности, о скоплении войск РФ у границ с Украиной.

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"Мы получаем отчеты, что Россия уже вторглась в Украину, но источник этот новостей — те же люди, которые говорили, что Том Брэди (знаменитый игрок в американский футбол — ред.) закончил карьеру", — говорит один из советников Байдена.

"А как НАТО, готовы ли они поддержать нас?" — спрашивает Байден

Советники отвечают, что все страны Альянса уже отправляют снабжение в Украину, кроме Германии.

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"О нет. Если Германия не хочет участвовать в войне, это плохо!", — говорит президент США.

Дезинформация от России

Также в скетче советники говорят Байдену, что есть еще большая проблема: Москва развернула успешную массовую кампанию по дезинформации. Байден призывает своих советников не обращать внимания на это, так как Россия пыталась распространять ее и во время последних выборов в США, но это не сработало. Советники же отвечают: "40 процентов американцев думают, что вы проиграли выборы, так что вроде как сработало".

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Они показывают Байдену плакаты, которые якобы распространяются в соцсетях в Украине. В частности, это такие сообщения, как "Украинские границы подбираются к российским войскам", "Российские войска окружают Украину, просто чтобы обнять ее", "Американский ЦКЗ рекомендует России вторгнуться в Украину, "Вы одинокая украинская женщина, ищущая любовь? Сто тысяч солдат находятся рядом, чтобы пообщаться с вами". Также они показывают ряд мемов и видео о том, что в России лучше, чем в Украине.

Зумер в министрах

Когда Байден в замешательстве интересуется у своих советников, что же могут предпринять США, чтобы справиться со всей этой эффективной пропагандой, ему презентуют нового министра обороны — "зумершу" Макейлу.

Байден предлагает устроить атаку дронов на Россию, однако Макейла говорит, что молодое поколение верит не в дроны, а в то, что врага нужно сломить психологически.

"Я лучше напишу Путину в личку: "Мне нравится твой прикид. Это Old Navy? (популярная в США недорогая марка одежды, — ред.)". Он подумает "Боже, они считают меня бедным?" и через три недели сойдет с ума", — предлагает девушка.

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