"Он меня не понял". Зеленский объяснил "увольнение" Тупицкого

Различные группы, в том числе политики и бизнес, оказывали давление на главу Конституционного суда финансовыми рычагами

Президент открыто обвинил Тупицкого во взяточничестве. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский полтора года формировал свою позицию относительно ситуации с Конституционным судом и лично общался с главой КСУ Александром Тупицким.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я объяснял господину Тупицкого лично. Я ему сказал, что я не могу влиять на суд, но вы попросили о встрече со мной. Поэтому о влиянии на суд вы не можете говорить", – сказал Зеленский.

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Решение об отстранении главы КСУ, как утверждает президент, было принято, чтобы помешать разрушению проведенным антикоррупционным реформам, земельную и языковую реформу, которые Конституционный суд хотел отменить.

"Он меня не понял. И сделал то, что он сделал. Потому что его субъектизировали разными финансовыми рычагами различные группы, включая политические и бизнес-группы, которые сопровождают его жизнь и работу", – добавил Зеленский.

Напомним, что в январе следователи Государственного бюро расследований сообщили о Александру Тупицкому подозрении в даче заведомо ложных показаний, искусственном создании доказательств и подкупе свидетеля.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ о стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, который определяет основные принципы и направления развития системы правосудия.