"Он как заяц с Путиным за спиной": Лукашенко взорвал Сеть своим пулеметом

Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если начнется война, он сам лично возьмет пулемет и пойдет воевать. Подобное заявление рассмешило многих пользователей Сети.

Лукашенко готов лично воевать

Во время послания белорусскому народу и парламенту Лукашенко рассказал, как долго собирается оставаться президентом, которым он сам себя и провозгласил. ЕС, США и Украина результаты выборов 2020 года не признали. И только такой же диктатор, как и Лукашенко, президент РФ Владимир Путин его поддержал.

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"Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать", – сказал белорусский диктатор, передает Белта.

Также он дополнил, что если же все будет хорошо, если народ будет спокойно жить и развиваться, он будет на запасном пути.

"Позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир", – подытожил Лукашенко.

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Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети отреагировали на героизм диктатора

Многих пользователей Facebook рассмешила фраза Лукашенко, а кого-то возмутила:

"Он как заяц, у которого Путин за спиной."

"Картошку иди продавай на рынок."

"Куда вперед, какой пулемет? В кого стрелять? За что? Крыша поехала!"

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В Сети также появилось видео на эту тему:

Лукашенко обещал не воевать, но войска на готове

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии, добавив, что такие действия необходимо применить для защиты. Диктатору еще мерещатся украинские войска возле Беларуси. Он заявил, что это еще похлеще, чем натовские военнослужащие.

Кроме того, Лукашенко назвал два условия, при которых Беларусь вступит в войну, – если будет прямая агрессия против Беларуси или же против России.

Лукашенко с автоматом. Фото: из открытых источников

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