Оговорился: Данилов назвал РФ дружеским народом

Российская Федерация делает все возможное, чтобы к себе забрать Беларусь, считает секретарь СНБО

/ Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российский народ дружеским для Украины, однако потом исправился, что имеет ввиду белорусов.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Данилов считает, что Россия причастна к операции по принудительной посадкой самолета в Минске.

"Российская Федерация делает все возможное, чтобы к себе забрать Беларусь. И то, что произошло с самолетом, абсолютно было понятно с первых минут, когда мы смотрели видео, что никакой бомбы там не было, и они это знали с самого начала", – сказал Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

После инцидента с самолетом Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов.