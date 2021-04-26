Объявленный в розыск Гладковский-младший прилетел в Киев – СМИ

Пограничники задержали Игоря Гладковского всего на несколько минут – после непродолжительного разговора его отпустили

Сын бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, которого 22 апреля объявили в розыск, прибыл в Украину, но на границе его не задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, на границе Гладковского-младшего задержали всего на 5-7 минут – после непродолжительного разговора с пограничниками его отпустили.

Также сообщается, что Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта в аэропорт "Борисполь" вместе с отцом – Олегом Гладковским.

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Ранее адвокат семьи Гладковских заявил, что Игорь уехал за границу лечиться от постковидного синдрома, поскольку якобы не получал обвинительного заключения от НАБУ или САП.

22 апреля НАБУ объявило в розыск сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря по подозрению в коррупции в оборонной сфере.

Правоохранители считают, что он был одним из создателей масштабной коррупционной схемы – поставлял товары неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием компании "Оптимумспецдеталь" и других фирм.