Глава России сказал то, что хотели услышать россияне. Их не интересует война против Украины и судьба Донбасса. Зато волнуют пандемия, экономика, образование

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в "Манеже" в среду, 21 апреля. Во время своего обращения глава государства говорил в основном о внутренних проблемах страны, среди которых выход из кризиса, спровоцированного коронавирусом, и социальные вопросы. О внешней политике и вопросах безопасности российский лидер сказал буквально несколько слов.

Что сказал Путин о внешней политике

В частности, Путин отметил, что Россия – радушная страна, открытая для настоящих друзей. "А если кто-то не хочет вести диалог и выбирает высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", – подчеркнул он.

Отдельное внимание президент уделил недавним событиям в Минске, вспомнив при этом и Украину. "Практика перерождается в опасное. В том числе прямые факты переворота в Беларуси. И они не находят осуждения коллективного Запада. Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц – это невообразимо, конечно", – сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия ведет себя "сдержанно и скромно, часто не отвечает на откровенное хамство. "Мы хотим иметь добрые отношения, мы не хотим сжигать мосты. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту". Ответ России будет быстрым, ассиметричным и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", – пригрозил Путин.

Что хотело услышать мировое сообщество

Накануне выступления Путина, европейские да и российские эксперты делились предположениями о том, что он все таки скажет. Среди предположений были распространены следующие:

объяснит свою политику по отношению к Украине;

признает ЛНР и ДНР;

объявит об окончательном оформлении Союзного государства России и Белоруссии;

скажет что-то о переговорах с президентом США Джо Байденом, отношениях с Европой.

Ничего такого в речи президента РФ не прозвучало.

Фаза молчания с намеком на Украину

По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Путин умышленно не касался темы Украины и перешел в фазу молчания, тем самым показывая непризнание действующей украинской власти. "После событий в Украине в 2014 году Россия фактически не считала законным президентом Петра Порошенко. Эту тему Путин пустил по касательной, вспомнив о недавних событиях в Беларуси. Он же не просто так впервые перешел на риторику с использованием слова "переворот", – отметил Карасев.

Эксперт добавил, что у Путина были натянутые отношения с Порошенко, такие же отношения сейчас у него с Зеленским. "От Зеленского ждали, что он будет более сговорчивым. Именно поэтому в Кремле игнорируют телефонные звонки Зеленского и главы украинского МИДа Кулебы", – объясняет Карасев.

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в игнорировании темы Украины Путиным есть элемент пренебрежения. "Президент России считает, что нет смысла говорить об отношениях с Украиной, так как, по его мнению, Украина не является самостоятельной страной, а полностью подчиняется Западу", – говорит Бортник.

Вопрос "ЛДНР" отложен, но ненадолго

Эксперты также обратили внимание, что Путин не коснулся темы признания "ЛДНР". "В ОРДЛО ждали, что президент России объявит о присоединении Донбасса к России, но этого не произошло. Несмотря на то, что Путин хочет переформатировать Украину, он считает, что пока такое объявление делать рано, так как после него придется действовать, а не разочаровывать пустыми обещаниями", – отметил Карасев.

Руслан Бортник уверен, что в своем обращении Путин специально не упоминал Украину, чтобы не быть обвиненным в эскалации конфликта. "Сейчас идет переговорный процесс, Путин не хочет быть обвиненным в эскалации конфликта. Тем более в России скоро выборы в Госдуму. Сейчас Кремль сконцентрировался на внутренних вопросах, а внешние отложил, но думаю, что ненадолго", – подытожил Бортник.

Говорил, что хотели услышать

Гораздо обстоятельнее Путин говорил о внутренних российских делах. Всего около 20 минут он потратил на анализ внешнеполитической ситуации. Внутренним вопросам отвел более часа.

Эксперты отмечают, что в этом смысле его речь вполне соответствует ожиданиям россиян. По данным опросов, проводившихся с начала года российским Фондом общественного мнения (ФОМ), россиян волнуют:

проблемы здравоохранения (70%);

борьба с коррупцией (58%);

проблемы образования (50%);

развитие экономики (43%);

поддержка социально незащищенных граждан (43%).

Строго говоря, Путин говорил именно об этих проблемах. Практически не коснулся вопроса коррупции. Получается, говорил то, что хотели услышать. Показательно, что проблемы Донбасса, признание ЛНР и ДНР россиян совершенно не волнуют. Также, судя по этим данным, россияне не интересуются войной с Украиной. Наверное, отчасти и по этой причине все эти вопросы Путин и обошел стороной.

Как сообщали новости "Сегодня", зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным "заявлением хорошего актера", в котором нет смысла, и что якобы президент Украины просто решил перехватить инициативу накануне послания Путина. Тем временем у Зеленского объяснили предложение Путину.

Также мы сообщали, что предложение президента Владимира Зеленского о встрече на Донбассе для проведения переговоров передано российскому лидеру Владимиру Путину.