Нужно вакцинировать большинство украинцев – Зеленский установил срок

В правительстве говорят, что могут делать сотни тысяч прививок в сутки, но по факту выходит несколько тысяч – президент поставил новую задачу

/ Фото: president.gov.ua

Вакцинация в Украине идет очень медленно, в связи с чем президент Владимир Зеленский поставил задачу – большинство украинцев должно получить прививку до Дня Независимости, 24 августа.

Об этом он сказал на селекторном совещании, передает ОПУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту, что на сегодня в Украине вакцинировано почти 760 тыс. человек. По его словам, сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил Зеленскому, что система здравоохранения позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины, а темпы вакцинации планируется наращивать.

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Глава государства поставил задачу – до конца лета вакцинировать большинство украинцев.

"Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале марта Денис Шмыгаль говорил, что в Украине планируется вакцинировать 22 миллиона человек.

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