Новый спикер Зеленского об ошибках Мендель: "Попробую не повторять"

Сергей Никифоров рассказал о своих задачах на должности, взаимоотношениях с предшественницей и аккредитации СМИ Офисом президента

Сергей Никифоров рассказал об отношениях с Мендель. Фото: коллаж "Сегодня"

Сергей Никифоров, который сегодня сменил Юлию Мендель на должности пресс-секретаря президента Украины, постарается не повторять ошибок своей предшественница и будет регулярно давать брифинги.

Об этом он заявил на своем первом брифинге, отвечая на вопросы журналистов. "Сегодня" разбирает некоторые из них.

Отношения с Мендель

Никифоров признал, что у бывшего спикера Офиса президента не все было гладко.

"Возможно у нее были публичные... не будем называть их скандалами... я попробую их не повторять", – сказал Никифоров.

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При этом он подчеркнул, что с Мендель лично он не сотрудничал и никаких личных замечаний к ней не имеет. Также он не планирует читать ее книгу "Каждый из нас – президент".

"У меня сейчас мало времени, в связи с тем, что мне необходимо объять огромный объем информации. Поэтому на книгу госпожи Юлии времени сейчас точно не будет", – объяснил новый пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Основная задача на должности

Одной из своих главных задач на новой должности – раньше Сергей Никифоров работал ведущим на телеканале "Украина 24" – он назвал проведение брифингов для журналистов.

"Мы планируем делать их регулярными. Насколько регулярными они будут, пока сказать не могу. Офис президента хочет проводить их как можно чаще, но все зависит от наполнения – мы не будем звать вас сюда , если нам будет нечего сказать", – предупредил он.

Аккредитация журналистов

Что касается неаккредитации некоторых журналистов и СМИ на президентские мероприятия, Никифоров привел в пример недавнюю пресс-конференцию, которую Зеленский проводил в ангаре завода "Антонов".

"На самом деле пресс-конференция и так длилась гораздо дольше, чем было запланировано. Пресс-служба сделала все возможное, чтобы дать президенту возможность ответить на максимальное количество вопросов. Нельзя физически предоставить всем какие-то разумные временные рамки, чтобы задать вопрос и получить ответ. Так же это касается и аккредитации – на события существует какая-то адекватное количество людей, которые могут присутствовать. Именно из этих соображений исходит пресс-служба, когда приглашает журналистов и предоставляет аккредитацию", – объяснил Сергей Никифоров.

Напомним, что первый брифинга нового спикера Зеленского состоялся 9 июля. На них он буквально ворвался, потому что бежал с переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июля, смотрите в видеосюжете: