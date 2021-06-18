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Новые санкции Украины: почему СНБО взялся за хакеров

18 июня, 22:05

Инна Золотухина , Богдан Приходько

"Сегодня" узнал, как атака на хакеров связана с будущей встречей Зеленского и Байдена

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении компаний и граждан, причастных к масштабной кибератаке 2017 года. Об этом сообщил на брифинге 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов. В "черный список" попадут четыре юридических и шесть физических лиц, аффилированных со спецслужбами России, которые были непосредственно причастны к разработке компонентов вируса Petya. "Эти компании и люди занимались администрированием, модерацией и совершали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины", – уточнил Данилов, добавив, что эти лица внесены также в санкционные списки США и обвиняются в совершении кибератак против Соединенных Штатов.

Как рассказал "Сегодня" собственный источник в Офисе президента, речь идет о смешанных компаниях.

"Есть украинское участие, а есть российское", – сказал наш собеседник. Но не назвал компании, сославшись на засекреченность информации.

Почему о кибератаках снова вспомнили

Отметим, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена 16 июня 2021 года, главы государств обсуждали вопросы кибербезопасности и хакерских атак, которые захлестнули мир. А сегодня тема кибератак неожиданно всплыла на заседании СНБО.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, это не простое совпадение. Вероятно, все дело в визите Зеленского к Байдену июле текущего года.

"Нашей стране надо продемонстрировать американцам, что мы работаем в этом направлении. Я не исключаю, что президент Зеленский положит материалы расследований, подтверждающих причастность России к хакерским атакам на стол Байдена во время из встречи в Вашингтоне", – объясняет эксперт.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Фото: kremlin.ru / Фото: kremlin.ru

В свою очередь, источник в офисе Президента сообщил, что санкции против хакеров введены после появления принципиально новой информации от Спецслужб. Но, не уточнил о каких Спецслужбах идет речь: американских или украинских. Такого же мнения, придерживается и политолог Фесенко.

"Вероятно, правоохранители узнали что-то новое" – предполагает, он.

Вирус поразил 90% организаций Украины

Напомним, целенаправленные масштабные хакерские нападения на сети украинских государственных предприятий, учреждений, банков и медиа и произошли 27 июня 2017 года. В результате атак была заблокирована деятельность таких предприятий, как аэропорт "Борисполь", ЧАЭС, ""Укртелеком, "Укрпочта", Ощадбанк, "Укрзализныця" и ряда крупных коммерческих предприятий. Атакам также подверглись сайт Кабинета Министров Украины, телеканал "Интер", медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 канал", "Радио Люкс FM", "Радио Максимум", различные интернет-издания, а также сайты Львовского городского совета, Киевской городской государственной администрации и Службы спецсвязи Украины. Трансляции передач прекратили каналы "Первый автомобильный" и ТРК "Киев". Заражение вирусом началось через распространение обновления для программы M.E.Doc, которая широко используется для подачи бухгалтерской отчетности а Украине.

Непосредственно шифровальщик был основан на коде ранее известной вредоносной программы 2016 года Petya, получив от него собственное название Petya.A. Любопытно, что менее чем за три часа до начала хакерской атаки, 27 июня, в 08:15 в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, за рулем которого был командир отряда специального назначения Главного управления разведки – полковник Максим Шаповал. От мощного взрыва он погиб на месте. Примерно в 10:30 началась волна загрузок обновление программы M.E.Doc, которое несло в себе код вирусной программы. За несколько часов вирус поразил ряд государственных сетей.

Действующий в то время секретарь СНБО Украины Александр Турчинов выдвинул теорию, что эти два события связаны между собой и составляли двойную российскую атаку накануне Дня Конституции Украины. По информации советника МВД Антона Геращенко, против Украины была произведена массовая хакерская атака с использованием модифицированной под Украину версии вируса WannaCry — "cryptolocker". По его мнению такая атака готовилась по меньшей мере месяц. Конечной целью атаки являлась дестабилизация ситуации в экономике Украины.

4 июля 2017 года правоохранители провели обыски в нескольких компаниях, подозреваемых в причастности к атакам. Были изъяты техника, с помощью которой распространялось вредоносное программное обеспечение. 28 июня 2017 года Кабинет Министров Украины сообщил, что масштабная хакерская атака на корпоративные сети и сети органов власти была остановлена. В первых числах июля 2017 года Служба безопасности Украины заявила о причастности спецслужб РФ к атаке с использованием вируса Petya. Вслед за Украиной атакам вируса подверглись: Испания, Индия, Ирландия, Великобритания и другие страны ЕС и США.

Родина Petya – Россия?

Американская газета New York Times сообщила, что вирус Petya, который нанес ущерб ряду украинских компаний, разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры, называющие себя "Shadow Brokers". В свою очередь Департамент внутренней безопасности США заявил, что к атакам с помощью Petya причастна Россия.

Пятьдесят тысяч атак за неделю

Тем временем хакеры продолжают атаковать Украину. Так Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что только с 9 по 15 июня заблокировала более 50 тысяч атак на государственные информационные ресурсы, что что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, было заблокировано 19 DDoS-атак, преимущественно на веб-ресурсы президента Украины. Всего же за неделю Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 000 случаев.

Следы российских хакеров

Отметим, что количество кибератак на Украину увеличилось после смены власти в стране в 2014 году. Большинство из них имеют "российский след". Из самых громких атак можно выделить следующие:

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что под санкции СНБО также попали бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс – из-за владения месторождениями, на которые были наложены ограничительные меры.

Также на брифинге Данилов сообщил о дополнительной проверке трех человек, которые ранее в этом году попали в санкционные списки как "воры в законе" и криминальные "авторитеты".

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