"Никто в Украине не ожидал такого": Венедиктова о Медведчуке, Януковиче и "вечной" проблеме

За прошедшие годы было потеряно много времени, и главные подозреваемые в делах Майдана сбежали из Украины

Венедиктова обещает довести до конца громкие дела. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время визита в Эстонию проинформировала местные СМИ, как в Украине идет дело Медведчука, расследование преступлений на Майдане в 2013-2014 годах, дело Януковича и назвала одну из главных проблем Украины.

Об этом она рассказала в интервью эстонской газете Eesti Päevaleht.

Дело Медведчука всех шокировало

По ее словам, в Украине сразу не все поверили такому шагу прокуратуры – объявить о подозрении куму Путина. Однако у правоохранителей есть для этого необходимые доказательства.

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

"Наверно, никто в Украине не предполагал, что прокуратура сможет пойти на такой шаг … И я считаю, что у нас есть хорошие перспективы в суде. Я прекрасно понимаю, что за этим делом внимательно следят, потому что он является влиятельным человеком не только в Украине, но и у нашего северного соседа. Поэтому мы должны быть очень точными в своих шагах. Мы еще не завершили расследование, поэтому пока рано говорить о деталях этого дела, потому что они нужны в суде. Подозрение основано на статьях о государственной измене и разграблении государственной собственности в условиях войны".

"Дела Майдана" и приговор для Януковича

Генпрокурор отметила, что за прошедшие годы было потеряно много времени, и главные подозреваемые в "делах Майдана" сумели разными способами покинуть Украину.

Виктор Янукович / Фото: AFP

"Если говорить о "делах Евромайдана", то в основном они касаются людей, которые в настоящее время находятся за пределами Украины и их действия будут заочно рассмотрены в суде. Мы хотим в этом году завершить расследование основных "дел Майдана" и обратиться в суд. Мы очень хотим это сделать, а не просто поговорить. Судебный процесс в Украине очень долгий".

Реклама

Венедиктова надеется, что судебный процесс против бывшего беглого президента Виктора Януковича сможет, наконец, установить истину.

"К настоящему времени апелляционный процесс по делу бывшего президента Виктора Януковича завершился, и он был приговорен к 13 годам лишения свободы за события 2013–2014 годов. И я думаю, что мы продолжим и добьемся результатов".

Коррупция – одна из главных бед Украины

Венедиктова сравнила уровень проблемы коррупции с войной, но отметила, что в Украине уже существуют несколько антикоррупционных органов. Так, 95% расследований коррупции проводится полицией, НАБУ занимается только коррупцией на высшем уровне, но ведь она существует во всех сферах жизнедеятельности.

Взяточничество – большая беда Украины / Фото: Pixabay

"Я хочу, чтобы каждый гражданин Украины понимал, что он тоже должен бороться с коррупцией … В прошлом году количество осужденных за коррупцию увеличилось, но общество ожидает большего. Но люди также изменили свое отношение. Они не дают взяток. Если семь лет назад полиции давали 50 гривен, чтобы избежать штрафа, то теперь этого уже нет. Люди платят штраф".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Ирина Венедиктова обсудила с руководителями других правоохранительных органов вопрос реальной конфискации коррупционных активов.

Смотрите видео, как Венедиктова собралась создать цифровую прокуратуру: