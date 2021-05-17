Николай Тищенко: "Карантин не нарушал, все свои рестораны продал" – эксклюзив "Сегодня"

В день рождения экс-ресторатор рассказал нам о своем отношении к черному пиару, политике и бурной юности с Борисом Савлоховым

Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Сегодня нардеп текущего созыва ВР Николай Тищенко, с которым постоянно случаются разные скандалы, празднует свой день рождения. Не слишком хороший подарок – оценки экспертов. Они говорят, что его политическая карьера идет на спад.

"Скандальность и эпатажность приносит известность, но не приносит политического успеха. Отношение президента к Тищенко явно ухудшилось. Коллеги по фракции теряют к нему уважение. Очевидно резкое снижение политического влияния нардепа. Он потерял контроль над Киевской организацией "Слуги народа". И я предполагаю, стал балластом для главы офиса президента Ермака. Так сказать, постоянным источником раздражения и не довольства. История Тищенко – это урок для всех", – считает политолог, директор Центра прикладных политических экспертов "Пента" Владимир Фесенко.

А вот сам Николай Тищенко на будущее взирает с оптимизмом. Говорит, что не хочет афишировать место, где собирается праздновать. Чтобы снова не попасть в историю, как с днем рождения супруги. Она пригласила друзей в ресторан в разгар жесткого карантина. Правда, назвала это частной вечеринкой и сообщила, что каждый приглашенный сдал тест на ковид. Но все равно шуму наделала.

Из подарков, которые подарили нардепу: бесплатная подписка на рекламу на телеграмм-канале "Темный рыцарь". Об этом Николай Тищенко сам рассказывает "Сегодня":

"Отмечаю свой день рождения с друзьями, коллегами, побратимами. Место не скрываю, но и афишировать не хочу. Хочу отметить и поблагодарить за подаренную бесплатную годовую рекламу на телеграмм-канале Темный рыцарь. На Дубинский Про видимо денег не хватило".

По случаю праздника Николай Тищенко прокомментировал "Сегодня" скандалы, в эпицентре, которых он оказывался в последние несколько лет. А также рассказал, как жил до прихода в политику.

С бюджета не кормился, в тендерах не участвовал

- Николай, как вам удается оставаться одним из самых скандальных депутатов этого созыва? Сначала ваш ресторан "Велюр" работал во время карантина. Потом супруга Алла Барановская – и ее день рождения в отеле Fairmont…

- Мои политические оппоненты и завистники раздули скандал о том, что мой ресторан "Велюр" во время карантина работает. Но я с 2018 года готовился к политике, и продал свой бизнес. Все свои рестораны.Там теперь другие собственники. Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения. Другое дело, что мое лицо является брендом, который связан с этими предприятиями. Понятно же, что за 25 лет работы в ресторанном бизнесе все не подчистишь.

- То есть, всему виной политическая конкуренция?

- Я ни из-за чего оправдываться не хочу, устал. Все это политическое преследование и войны против меня других политиков. Но я все равно не расстраиваюсь. И каждому из оппонентов предлагаю надеть кимоно и выйти со мной на честный бой. Но пока что – то никто не хочет одевать кимоно...

И, кстати, чего они все добились? Еще больше подняли мне рейтинг. По их мнению каждый второй должен бросать в меня яйцами. А меня люди любят и обнимают! Да что там говорить. С первого дня моего появления в парламенте в меня "летит". То я наркоман, то у меня ухо отклеилось, то ус отпал, то ноги кривые, то я хвост потерял… И это притом, что я никогда не был чиновником. С бюджета не кормился, в тендерах не участвовал. Я всегда платил этим чиновникам за то, чтобы жить и работать в своей стране. Я им платил взятки!

Устал платить взятки

- Вы имеете в виду, платили взятки во время работы в ресторанном бизнесе?

- Когда я начал свой бизнес, ресторанная сфера вообще была просаженной. Существовало всего несколько ресторанных групп. К примеру, Козырная карта. Конечно, там взрослые люди собрались, опытные. И американские деньги там были. У меня, простого киевского парнишки, такой "форы" не было. Но я брал активностью и перфекционизмом. Главное, что я тогда понял: победить в конкурентной и неравной борьбе с заведениями "Козырной карты" можно только при наличии своей крепкой команды, и не ошибся. Потому, что когда ребятки поняли, что на рынке появился конкурент, у меня начались проверки за проверками.

В моем первом ресторане "Ришелье" налоговики прямо напротив барной стойки кассира поставили свой пост. Вряд ли в Украине кто-то может похвастаться таким воспоминанием! Представляете, сидел налоговик и проверял каждый пробитый чек! А для того, что бы ничего не пропустить, они менялись. Один выбегал в туалет, другой прибегал на его место. Было очень смешно на это смотреть. Потом еще много всего было… подобного. В конце концов, я устал смотреть на беспредел. И решил идти в политику.

- До ресторанного бизнеса вы кажется обувь продавали?

- Мы с партнерами скинулись и открыли обувной магазин Евромода на Рогнединской, 2. Привозили товар из Италии. Поэтому обувь у нас была лучшей в стране. Мужской обувью я занимался вместе с партнером. Даже итальянский для этого учил. По сути, мы были и собственниками, и байерами, и бухгалтерами, и рекламщиками.

"Борис Савлохов был овеян ореолом успеха, власти и силы"

-У вас и на рынке "Меркурий" около отеля "Спорт" был магазинчик…

- Вы о рынке, который находился около бывшей станции метро "Республиканский стадион" (сейчас, это м. "Олимпийская", – "Сегодня")? Там у нас был только лоток от магазина. Вообще, в то время у всех магазинов Киева были там свои точки. По сути, вся страна на этом рынке работала.

- По словам создателя УБОП МВД полковника Валерия Кура, в "девяностые" рынок "Меркурий" был поделен между крупными организованными преступными группировками столицы. Каждая из ОПГ снимала рэкетирскую дань с определенного сектора на рынке. Были там интересы и у известной криминальной группировки Бориса Савлохова. К слову, ходят слухи, что тогда вы были бригадиром этой группировки. В результате чего, вы якобы "сколотили" состояние и открыли в столице сеть ресторанов. Что вы об этом скажете?

- Давайте развенчивать слухи! Борис Сосланович Савлохов был главным тренером сборной Украины по вольной борьбе. Естественно, что для мальчишек моего возраста он являлся кумиром. Был овеян ореолом успеха, власти и силы. И конечно, мы все хотели быть на него похожи! О том, что он якобы являлся лидером какой-то там ОПГ, я вообще узнал после его смерти (Борис Савлохов был осужден 16 июня 2000 года за вымогательство и хулиганство на срок 7 лет, а в 24 мая 2004 года умер от сердечного приступа на территории ИТК № 67 в Черновецкой области, – "Сегодня").

- А лично с Савлоховым вы были знакомы?

- Ну естественно мы с ним пересекались в манеже, во время тренировок. Довольно много общались лично. Но у меня были другие тренеры: Прусин Александр Викторович и Кочавцев Виктор Иванович. Именно они воспитали во мне спортивный характер победителя, сделали меня настоящим мужчиной. Объяснили, что настоящий спортсмен никогда не будет использовать силу против слабых. Я и сейчас придерживаюсь этих принципов.

- Некоторые СМИ пишут, что в те времена у вас было прозвище "Коля Оболонский". Это правда?

- Знаете, Коль Оболонских было много…

- Ну, давайте по честному… В конце восьмедесятых – начале девяностых в столице, да и по всей Украине, подростки постоянно устраивали драки "район на район". И конечно, давали друг другу прозвища…

- Ну, если вы помните те времена … Тогда те, кто жил на Печерске, думали, что они крутые. А нас – оболонских, считали отребьем. А мы себя уважали. И вот у нас с ними был извечный вопрос: кто настоящий киевлянин? Они с Печерска или мы с Оболони? Киевляне, думаю, помнят, что в то время любой парень мог просто идти по городу, но его останавливала группа незнакомых ребят и спрашивала, из какого он микрорайона. Если он назвал не самый сильный микрорайон, дубасили так, что мало не покажется…

- А лично вы в драках "район на район" участвовали?

- А как же! Это у нас это была естественная среда выживания. Помню, однажды возвращался с тренировки вечером, и на стадионе школы 252 увидел огоньки… Это пришел 2-ой микрорайон бить 7-ой микрорайон, чтобы показать, кто в доме хозяин. А я был из 7-го. Как же я мог не вмешаться? Вообще, с тех пор у меня даже шрам на ноге остался. Даже не помню, кто, когда и чем меня ударил. Но я о тех временах не жалею. Благодаря этому опыту, у ребят с Оболони сформировался дух настоящих мужчин. Этот дух ведет меня по жизни и сейчас.

"Я никому своей карьерой не обязан"

- Хорошо. Давайте вернемся к текущему моменту. Говорят, что вашей второй женой была племяница Виталия Журавского, депутата ВР III, VI, и VII созывов, замглавы Киевской горгосадминистрации, члена Партии регионов. Он вроде бы и помог вам сделать карьеру ресторатора и публичного человека ….

- Это правда, я был женат на племяннице Журавского – Ирине. Но остальное – ерунда. Я все сделал сам. Я вообще считаю, что все браки заключаются на небесах. Я сегодня счастлив, у меня прекрасные сыновья. Любимая третья жена Алла Барановская: умница, красавица, спортсменка, комсомолка…. Я счастлив в новом браке и оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Все, что было в моей жизни – было связано только с чувствами, а не с расчетом.

- Правда, что вы большие друзья с главой офиса президента Андреем Ермаком? Говорят также, что именно ему вы и обязаны ему своей карьерой?

- Я никому не обязан карьерой. Но с Андреем Борисовичем мы действительно дружим более тридцати лет, и он крестил моего сына. Хотя видимся очень редко. Знаете, я вам так скажу, о всех наветах на меня. Я ко всему плохому, что происходит в политике вокруг меня отношусь с юмором. Но, никто в этой жизни карму не отменял. Бумеранг будет одноздначно. Я это знаю.