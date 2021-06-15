Николай Кулеба ушел в отставку

Николай Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба уходит в отставку, но намерен и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. Спасибо Президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине", - отметил Кулеба.
Он не уточнил, по какой причине решил уйти в отставку, только отметил, что продолжит работу в сфере защиты детей и пообещал и в дальнейшем "работать ради них".
Новости на эту же тему: