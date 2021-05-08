Never again, а не 9 мая. Зеленский почтил жертв Второй мировой войны

Президент Украины объяснил, почему Украина отмечает День памяти и примирения и напомнил о том, что мир легко потерять

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны в День памяти и примирения, который Украина и мир отмечают 8 мая. Он напомнил, что этот день призван напоминать людям об истории. Зеленский подчеркнул, что мир теряется очень легко.

"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не взамен 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее... Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова! Never again!" -написал Зеленский в Telegram.

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Президент подчеркнул, что любой, кто оправдывает нацизм, заслуживает осуждения. Ведь украинцы воевали против нацизма вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими.

"Точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя... чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь", - добавил президент.

Напомним, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.