Не узнать после праздников! Анна Скороход удивила всех в Раде новым образом

Нардеп Анна Скороход / Фото: Коллаж: Сегодня
Депутат Верховной Рады Анна Скороход (группа "За будущее") впервые после смерти своего жениха – нардепа Антона Полякова распустила волосы. Фото на своей странице в Facebook опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов.
Сегодня Скороход преобразилась: сделала светлее тон и распустила волос, а образ она подчеркнула ярким макияжем.
Пользователи соцсетей сразу же отреагировали не смену образа. Многим понравилось, как сейчас выглядит Анна.
"Траур закончился", – написали в комментарии к фото.
А как выглядела Скорохд раньше
До трагедии она часто красила губы и делала укладки.
После случившегося Анна начала носить траурную одежду и заплетала русые волосы в колоски.
Главным имиджмейкером является Тимошенко
Моду на прически в парламенте задает лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не прочь поэкспериментировать с внешностью.
Так как политики всегда на виду у общества, в парламенте многим приходится менять образы.
Образы и имидж Тимошенко
- Юлия Тимошенко в 2016 году сменила свой знаменательный образ, который был ее визитной карточкой – "коса". Политик пришла в парламент с распущенными длинными волосами и очках в темной оправе. Ее новый имидж стал почти такой же обсуждаемой новостью, как и страсти вокруг правительства. После такого изменения политик стала экспериментировать с внешностью и нарядами. Каждый ее выход на работу привлекает внимание как фотографов, так и общественности.
- Еще одна смена ее образа произошла по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев.
- 3 ноября политик порадовала новым образом. Она пришла в Верховную Раду в белоснежном платье, в котором она напоминала доктора.
- Кроме того, мы писали, что Тимошенко тонко отреагировала на кадры экс-главы МВД Арсена Авакова в соцсети и опубликовала свое фото в каске.
- Также она двумя фотографиями высказала свое мнение относительно поднятой Владимиром Зеленским тревоги о подготовке государственного переворота.