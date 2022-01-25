Не узнать после праздников! Анна Скороход удивила всех в Раде новым образом

Нардеп Анна Скороход / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (группа "За будущее") впервые после смерти своего жениха – нардепа Антона Полякова распустила волосы. Фото на своей странице в Facebook опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов.

Сегодня Скороход преобразилась: сделала светлее тон и распустила волос, а образ она подчеркнула ярким макияжем.

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Анна Скороход фото: Facebook.com/dobronosov.yan

Анна Скороход фото: Facebook.com/dobronosov.yan

Пользователи соцсетей сразу же отреагировали не смену образа. Многим понравилось, как сейчас выглядит Анна.

"Траур закончился", – написали в комментарии к фото.

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А как выглядела Скорохд раньше

До трагедии она часто красила губы и делала укладки.

Скороход и Поляков

После случившегося Анна начала носить траурную одежду и заплетала русые волосы в колоски.

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Главным имиджмейкером является Тимошенко

Моду на прически в парламенте задает лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не прочь поэкспериментировать с внешностью.

Так как политики всегда на виду у общества, в парламенте многим приходится менять образы.

Образы и имидж Тимошенко