Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем Украины

Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что одной из главных проблем в Украине является бюрократия, на которой страна в год теряет почти 40 миллиардов долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, именно на коррупцию в Украине Запад всегда обращает внимание в первую очередь.

"Путин – очень большая проблема для Украины, но не менее – это украинская бюрократия, которая мешает стране развиваться и просто тянет ее вниз. Украинская бюрократия ежегодно крадет у страны 37 млрд долл. За эти деньги можно было бы полностью перевооружить украинскую армию и усилить свои позиции на Донбассе заодно. И именно эта проблема – коррупции – то, на что в первую очередь обращает внимание Запад, и то, с чем, к сожалению, сейчас ассоциируется Украина в мире. Это одна из главных проблем в Украине, которую мы должны решить в первую очередь", – сказал Саакашвили.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Саакашвили искупался в Азовском море и озвучил грандиозные планы по Мариуполю. Главный реформатор страны рассказал, что за два года сделает с прифронтовым городом.