"Не ставь ж*опу перед моим лицом": видео скандала Кивы с журналистом в суде

Киву поддержал и Рабинович, даже пытались закрыть камеру оператору, а тот ответил депутатам

Кива (слева) и оператор. Скриншот

В Печерском суде Киева, где рассматривается мера пресечения подозреваемому в госизмене Виктору Медведчуку, нардеп Илья Кива поскандалил с журналистом – не могли поделить места в первых рядах на судебном процессе.

Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Когда съемочные группы, депутаты и другие присутствующие на суде занимали места, Кива вступил в перепалку с одним из операторов: "Не надо ставить свою ж*пу перед моим лицом".

За кадром был слышен и еще один депутат Вадим Рабинович: "А мы здесь для чего? На вас смотреть?".

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Далее нардеп и представитель СМИ обменялись репликами. Кива говорит: "Не мешай работать", а оператор: "Я на работе".

После этого Рабинович пригрозил закрыть ему камеру, встал перед ней, но потом вместе с Кивой сели на место.

Видео: PavlovskyNEWS

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Кива нашел общее между проблемами Медведчука и х*ем. Нардеп и кандидат наук своеобразно прокомментировал брифинг Генпрокуратуры и СБУ о подозрении однопартийца в госизмене.

Кроме того, ветераны "Азова" обозвали Киву "ссыклом" из-за событий под студией канала "Украина 24".