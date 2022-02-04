Не смог связать двух слов! Тищенко снова оконфузился

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который прославился своими многочисленными "ляпами", вновь отличился, выступая на сессии Киевсовета.

Телеграм-канал Инсайдер UA опубликовал видеозапись речи нардепа с пометкой "Вы ничего не поняли? Мы тоже".

"Сегодня" приводит фрагмент выступления Тищенко полностью:

"Вы все разумно, что... И мы это понимаем... Да, мы все разумно относимся к событию, и вы, девочка, которая улыбается сегодня во время войны, народный депутат, которая улыбается. Потому...

Киевляне не согласны, чтобы ими кто-то управлял, киевляне сегодня имеют желание жить в столице, которая является примером.

Чтобы сегодня мы видели ответы, слышали насчет тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть. У нас столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы разрушаете бизнес сегодня. Вот какие настойчивые проблемы сегодня надо решать".