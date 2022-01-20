"Не мог дышать и умирал": Ляшко описал, как его достали с того света

Олег Ляшко рассказал, как болел коронавирусом. Коллаж: "Сегодня"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в декабре тяжело переболел коронавирусом — подробности он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ковид — это проблема, которую я ощутил на себе. Возможно, вы обратили внимание — полтора месяца меня не было на эфирах. Потому что перед Новым годом, в свой день рождения 3 декабря — я об этом говорю впервые — я получил позитивный тест на "корону" и три недели болел. Болезнь была тяжелая. У меня было воспаление легких, я полторы недели был на кислородном аппарате, не мог без кислорода. Это очень тяжелая болезнь, при том, что я вакцинирован. У меня было две вакцины от "короны", была даже вакцина от пневмококка, от воспаления легких. И эта зараза пробила это все", — сказал он.

Реклама

Ляшко рассказал, что во время болезни не мог нормально дышать.

"Я хочу сказать, что коронавирус — это опасная, очень коварная болезнь, которая убивает. Я абсолютно здоровый человек, я вакцинирован, занимаюсь спортом. Этот коронавирус добил мои легкие, я не мог дышать, я мог умереть — мне потом врачи сказали. Хочу поблагодарить врачей, которые меня лечили, и всех украинских врачей. Я на собственных легких, на своей шкуре понял, насколько важную работу они делают", — поделился он.

Политик призвал украинцев беречь себя от заболевания и вакцинироваться.

Реклама

"Не расслабляйтесь, это не сказки, когда вы не можете дышать, когда три недели спите только на животе, потому что не можете по-другому, когда повреждены легкие и стоит вопрос жить или не жить... Это зависит не только от врачей, но и от вашего иммунитета, от хода болезни, от коварности вируса. Подумайте о своем здоровье!" — сказал Ляшко.

Кто еще из политиков заболел COVID-19

Виталий Кличко / Фото: Facebook Кличко

На днях стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз. Он самоизолировался и стал лечиться дома. В первый раз Кличко перенес коронавирус в октябре 2020 года. Тогда чувствовал себя хорошо, но все же работал из дома.

Реклама

Виталий Кличко / Фото: Facebook Кличко

Также повторно заразился коронавирусом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Это произошло в начале января этого года. "Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура", — сообщил политик. Впервые он перенес "корону" в ноябре 2020 года.

В Верховной Раде уже довольно большое количество нардепов перенесли ковид с начала пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Украине