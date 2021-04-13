НАТО никогда не признает аннексию Крыма – Столтенберг

Североатлантический Альянс никогда не признает аннексию Крыма Россией.
Об этом на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, Альянс поддерживает суверенитет Украины.
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Также Столтенберг добавил, что НАТО пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что "является крупнейшим военным усилением с 2014 года".
"Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми", - сказал генсек Альянса.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягивание Россией войск к украинским границам.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
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