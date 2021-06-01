Нардеп Шевченко официально изгнан из "Слуги народа" в Раде

Евгений Шевченко в Раде. Фото: facebook.com/e.shevchenko76
Исключенный из "Слуги народа" народный депутат Евгений Шевченко официально покинул фракцию. Об этом объявил на сегодняшнем заседании парламента первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
"В соответствии с ч.3 ст.60 Регламента Верховной Рады и в соответствии с решение депутатской фракции "Слуга народа" от 24 мая сообщаю об исключении из состава фракции "Слуга народа" народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", – сказал он.
Напомним, Шевченко известен своей любовью к Беларуси и особенно к правящему там режиму Лукашенко, который он так поддерживает, пока весь мир критикует. Он даже встречался лично с диктатором. В свою очередь глава партии "СН" Александр Корниенко назвал причину исключения Шевченко из "Слуги народа".
Сам Шевченко уже заявил, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".
Новости на эту же тему: