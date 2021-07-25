Напоминание Путину. Кент высказался о войне против Украины

Джордж Кент, фото: washingtonpost.com

Россия должна закончить войну против Украины, так как именно она и является страной агрессором.

Об этом "Радио Свобода" сказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну – это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", – отметил Джордж Кент.

Читайте также:

Байден не приедет. Джордж Кент рассказал, кто будет от США на "Крымской платформе"

Реклама

По его словам, США работают над тем, чтобы поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

Ранее американский дипломат Джордж Кент сказал, что несмотря на то что Киев давно рассчитывает на присоединение США к "нормандскому формату", американцев в ближайшее время там не будет. И даже в "минском формате" они не помогут Украине в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают из-за того, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Россию.