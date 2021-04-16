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Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

16 апреля, 16:30

Сергей Мартынец

Чем нам угрожает Путин и можно ли ожидать захвата Россией других территорий Украины – это выяснят генералы и политики

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят новый виток российской агрессии против Украины

Гости студии поговорят о российских войсках вблизи украинской границы и выяснят, боятся ли украинцы, что Путин захватит другие территории Украины.

Кроме того, будут представлены результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера": кто в Украине должен нести ответственность за преодоление пандемии – президент, правительство или местные власти?

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Гостями студии станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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