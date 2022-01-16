Началось! Россияне тайно везут на границу ракеты, которые достают до Киева

"Искандер-М". Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация перебрасывает из Восточного военного округа на свои западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

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Так, во вторник, 11 января, в Twitter опубликовали видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке. На нем опознали 9К720 "Искандер-М", накрытый брезентом.

"За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме этих двух машин комплекса "Искандер-М"", – сообщили в телеграм-канале.

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На видео от 13 января, снятом в Свердловской области, на железнодорожном составе также заметили "Искандеры", но уже менее скрытые. Также видны тягачи КамАЗ-44108, танки и грузовики.

На еще одном видео в Tik-Tok заметили автопоезда с контейнерами, в которых также могут находиться ракеты.

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"Согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно. Эти соединения имеют на вооружении "Искандеры" и входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий — ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении", — заявили в CIT.

Фото: CIT

Аналитики отмечают, что переброска ОТРК "Искандер-М" не является чем-то новым — подобное наблюдалось весной прошлого года в Воронежской области. Позже их разглядели и на спутниковых снимках самого полигона.

Фото: CIT

Что говорят в Минобороны РФ?

В Минобороны России 14 января объяснили переброску учениями. В CIT отметили, что в 2014 году переброску военных сил комментировали так же.

"Стоит отметить, что Минобороны уже объяснило переброску частей и соединений ВПО "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации". Однако, во-первых, к учениям "Восток-2022", в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброски российских регулярных частей для введения на территорию Украины также объясняли учениями", – подчеркнули в публикации.

Киев могут накрыть 300 ракет

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказывал, что Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ.

"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе, и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", – сказал он.

По словам Романенко, Украина не располагает оружием, чтобы противостоять этим российским баллистическим ракетам. В Вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют.

Где базируются российские войска у границ с Украиной?

Обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года.

На карте также отмечены все места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кликнув на точку скоплений войск, можно перейти на публикации о каждом из этих полигонов. Там обнародована вся информация о хранящихся видах техники и вооружения.

Карта обновляется по мере появления новых данных.

Угроза "Искандеров"