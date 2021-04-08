Перемирие подтвердили, но ничего не подписали: чем закончилось заседание ТКГ по Донбассу

В среду, 7 апреля, в видеорежиме прошла экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе (ТКГ), созванная по инициативе Украины. Традиционно в Украине и России выразили совершенно разные взгляды на итоги заседания.

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Что обсуждалось и к чему пришли

По сообщению украинской делегация в ТКГ, на заседании в среду обсуждался единственный вопрос - возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года.

Стороны подтвердили:

готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года;

что не осталось никаких дополнительных условий для этого.

Тем не менее совместного заявления, предложенного главой СММ ОБСЕ Халитом Чевиком, которое поддержала украинская сторона, так и не приняли.

Что заявила Украина

По итогам заседания в украинской делегации заявили, что, несмотря на то что стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, Россия заблокировала подписание итогового заявления. Она потребовала внести дополнительные коррективы в текст, которые "должны были показать ее в более выгодном свете".

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уточнил, что "Россия и боевики придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком", но при этом все стороны согласились, что "не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

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Как это видит Россия

Представитель России на переговорах ТКГ Борис Грызлов заявил, что сегодняшнее заседание закончилось безрезультатно, обвинив представителей Украины в якобы блокировании "конкретных предложений".

"Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации", - заявил он.

Следующее очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией на фронте и стягиванием войск России к украинской границе.

В последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.