Российскому министру не нравится идея Киева модернизировать Минские соглашения, и он начал пугать последствиями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если будут изменены Минские соглашения, то для Донбасса это якобы закончится "резней".

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

На вопрос пропагандиста Дмитрий Кисилева, может ли быть закончена война на Донбассе, он ответил: "Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их (Киев) принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать".

Российскому министру не нравится идея Киева по модернизации Минских соглашений, в частности сначала Украина берет под контроль ОРДЛО и только потом выборы, амнистия, особый статус и т.д.

Реклама

"Если бы они сделали так, то там была бы "резня", – заявил Лавров.

Он снова настоял на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей.

Отметим, что Киев настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США.