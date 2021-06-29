"Н*хер ты телефон бросаешь, дебил?": видео драки Тищенко и Куницкого

Тищенко напал в столовой Рады на Куницкого из-за якобы порочащей статьи – повалил его на пол и швырял телефон

Куницкий и Тищенко подрались в Раде. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий опубликовал видео драки с коллегой по фракции Николаем Тищенко. Он рассказал, с чего все началось, и показал, чем закончилось.

Соответствующий ролик он опубликовал в YouTube.

По его словам, Тищенко напал на него из-за якобы порочащей его статьи, в которой Тищенко якобы причисляют к коррупционным схемам с выдачей морякам разрешений на работу.

"В столовой Верховной Рады я встретил Николая Тищенко, который в своей неадекватной манере начал высказывать претензии по поводу какой-то статьи по морякам, которую я якобы заказал против него… Тупо напал на меня. Выбил телефон из рук и начал буцать его ногами. Повалил меня на землю, начал нападать, пытаться вырвать телефон… Трудно понять, что Николай Тищенко в своей голове обдумывает и какие мысли приходят ему с утра на ум, но они явно не касаются законотворческой деятельности", – сказал Куницкий.

Дальше на видео можно увидеть, как Тищенко выбивает телефон, а за кадром слышно возмущение Куницкого: "Ты чего телефон буцаешь, дадя? Коля, ты что больной? Н*хер ты телефон бросаешь, дебил? Коля, что ты творишь? Коля, что ты чудишь? … Коля, ты больной идиот, или что?".

На это Тищенко попросил своего коллегу не ругаться, не оскорблять и не преследовать.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он объяснил, почему осадил "слугу народа", а в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал Тищенко на венгерском языке.