Мятеж украинцев поставит точку для Путина – миллиардер Бренсон резко высказался об угрозе войны в Украине

Брэнсон обратился к лидерам мирового бизнеса / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не сможет одержать победу в войне с Украиной. Такое мнение высказал основатель корпорации Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон. Об этом говорится в статье на сайте его компании.

Он призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

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"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", – сказал Брэнсон.

По его словам, во всем мире лидеры бизнеса с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск на границе с Украиной.

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны в мире. Сейчас каждому из нас сложно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?" – отметил он.

Также он отметил, что по его мнению и мнению бизнеса, война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.

"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы", – отметил бизнесмен.

Путин не сможет победить

Брэнсон подчеркивает, что Путин не сможет одержать победу в этой войне.

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"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях. Его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", – сказал он.

Несмотря на все, по его мнению, русский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.

Кто такой Ричард Бренсон

Британский миллиардер Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin Group, которая включает в себя около 400 компаний различного профиля.

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Широкую известность ему принес полет в космос. Так, в июле 2021 года он слетал к нижней границе космоса. Также ранее он пытался установить несколько мировых рекордов по пересечению Атлантики.

Брэнсон любит активные виды спорта, а также повеселить публику. Так, в 2013 году он появился на борту самолета с макияжем. В роли бортпроводницы он в короткой юбке расхаживал по салону самолета.

Ситуация на границе