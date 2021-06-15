Зеленский о НАТО: Мы не должны проситься – нас должны приглашать

Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина достойна стать членом НАТО и быть в равных условиях с другими странами.

Об этом глава страны сказал в интервью телеканалу "Украина24".

"Мы достойны быть именно членами Альянса, если Альянс видит Украину одного уровня членом, не где-нибудь за кулисами, а за столом", – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина выбрала политику "желанного гостя" – то есть достигнуть того, чтобы представителей страны везде приглашали, а не они просились.

"Нас нужно приглашать, а не мы должны проситься. Я считаю, что ту политику, которую мы выбрали сегодня, политику желанного гостя, а не просто бегать, кричать, вывешивать плакаты, коммуницировать со СМИ что "пожалуйста, дайте мне сфотографироваться с президентом США". Я считаю, что у нас другая политика, она правильная", – добавил президент.

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение о том, что Украина станет членом НАТО, а также подчеркнули, что конфликт в Украине является "первой темой" в повестке дня.

Также президент Джо Байден заявил, что конфликт на Донбассе не может помешать возможности вступления Украины в НАТО. Однако наша страна должна соответствовать определенным критериям и требованиям Альянса.