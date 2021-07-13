Можно ли курить "траву" после легализации марихуаны – мнение эксперта

Медицинская марихуана не имеет ничего общего с наркотиками

Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации каннабиса. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения Украины призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический.

"На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах", – сказал заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Можно ли использовать коноплю в качестве наркотика

В то же время, как среди политиков, так и среди рядовых граждан начали распространяться слухи о том, что после принятия закона о легализации медицинского каннабиса можно будет использовать коноплю в качестве наркотика.

Данную информацию опровергает адвокат Иван Либерман.

"Нет, употреблять каннабис как наркотик, этот закон не разрешает. Грубо говоря, курить и выращивать марихуану запрещено", – подчеркивает юрист в комментарии "Сегодня".

Как отметил Либерман, в законе говорится о том, что коноплю можно будет приобрести в аптеке по рецепту врача исключительно в медицинских целях. Также ее смогут приобретать специализированные медицинские организации для нужд тяжело больных пациентов.

"Гражданам разрешается переносить небольшое количество каннабиса – одноразовую дозу, при этом необходимо иметь пакет документов, подтверждающих наявность заболевания, которое необходимо лечить при помощи конопли", – добавил Либерман.

Иван Либерман объяснил, что разрешает закон о легализации каннабиса. Фото: Facebook Ивана Либермана

Ранее глава МВД Арсен Аваков частично поддержал легализацию медицинского каннабиса, подчеркнув, что выступает против разрешения "покуривать травку".

"Я не против, чтобы каннабиноиды выдавали по рецепту. Каннабиноиды — это элементы вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках и предоставляются по электронным рецептам в случае, если человеку нужно облегчить боль. Но я категорически против, чтобы позволить выращивать на подоконнике два горшка марихуаны и при необходимости покуривать", – заявил он в интервью Дмитрию Гордону в марте 2021 года.

Арсен Аваков против выращивания марихуаны в горшках. Фото: Арсен Аваков, Facebook

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за инициированного Владимиром Зеленским опроса в Украине ломали копья сторонники и противники использования медицинского каннабиса. Также мы выясняли, что такое медицинский или немедицинский каннабис: все зависит от того, кто и как использует коноплю.

Как сообщали новости "Сегодня", вопрос легализации медицинского каннабиса рассмотрят на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.

Напомним, что по предварительным результатам всеукраинского опроса, легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% украинцев.