Может ли священник быть депутатом? Глава УГКЦ Шевчук дал ответ

Архиепископ рассказал, что будет с теми священнослужителями, которые таки решат идти в политику

Святослав Шевчук. Фото: ugcc.ua

Священники Украинской грекокатолической церкви не могут баллотироваться в депутаты, поскольку это запрещает ее внутренний устав. Об этом рассказал в интервью Украинской правде глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук.

По его словам, несмотря на правила, есть священники, которые нарушают церковную инструкцию.

"Священнослужитель не может быть членом политической партии, которая идет к власти. Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет. Есть четкая инструкция, как должны вести себя священнослужители, в частности в контексте избирательной кампании. Хотя мы констатируем определенные факты, что есть нарушения, священники нарушают эту инструкцию", – сказал Шевчук.

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В УГКЦ есть четкая инструкция, которая запрещает священнослужителю быть кандидатом в депутаты, и за ее нарушение епископ суспендирует священнослужителей (запрещает осуществлять священнические функции).

"С другой стороны, мы сегодня имеем дело с вопиющим популизмом. Тот или иной мэр, та или иная политическая партия будет озвучивать то, что люди хотят слышать. Будет ли выполнять то, что обещали, – нет. Но для того, чтобы расположение получить, и в церковь будут ходить, и будут показывать свою набожность на камеру, чтобы завоевать симпатию. И это большая беда", – резюмировал Шевчук.

Напомним, еще в 2019 году священникам ПЦУ тоже запретили быть депутатами Рады. Предстоятель церкви Епифаний рассказал, на каком уровне разрешено избираться клирикам.

Как мы уже писали, недавно пьяный священник устроил дебош в центре Киева. Сначала он сильно толкнул одну девушку, а потом на вопрос людей, "из какой он церкви", показал средний палец.