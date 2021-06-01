Может быть план Б: Зеленский ответил на опасения НАТО быть втянутым в конфликт на Донбассе

Украина рассчитывает на особый статус безопасности, когда вернет свои оккупированные территории

/ Фото: Офис Президента Украины

Украина в случае вступления в НАТО рассчитывает не на втягивание в войну с Россией остальных членов Альянса, а хочет, чтобы Соединенные Штаты и Евросоюз гарантировали ей безопасность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отвечая на замечание журналиста, что некоторые члены НАТО опасаются применения Украиной в случае вступления пятой статьи, согласно которой они должны будут присоединиться к конфликту, Зеленский подчеркнул, что наша страна не хочет войны.

"Это выносилось бы на переговоры. Украина не хочет войны... Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б", – заявил он.

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Зеленский пояснил, что план Б он видит в гарантиях со стороны США и Евросоюза безопасности Украине, после того как она вернет оккупированные территории и восстановит территориальную целостность.

"Когда Украина вернет свои оккупированные территории, она не должна получить неопределенные договоренности, которые легко нарушить, как это было с Будапештским меморандумом. Должны быть серьезные игроки – ЕС и США, которые обеспечили бы Украине особый статус в сфере безопасности", – заявил он.

Напомним, президент Украины считает, что Германия и Франция придерживаются слишком осторожной дипломатии в "нормандском формате" и на последней встрече их представители даже побоялись четко назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.

Мы также сообщали, что министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят 1 июня ситуации в Украине и Беларуси.