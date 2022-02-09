Могут устроить теракт! В Раде заговорили о чеченском сценарии в Украине

Костенко рассказал, что у России есть несколько сценариев для провокации / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может использовать любой повод, в частности, теракт, для того, чтобы скомпрометировать Украину. Об этом в эфиретелеканала Украина 24 заявил народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

По его словам, та информация, которой он владеет, и которую озвучивали западные СМИ, вполне может воплотиться в реальность, и российская сторона пойдет по "чеченскому сценарию".

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Провокации будут

Роман Костенко

Говоря о самопровозглашенных "ЛДНР" и о переброске танков к линии разграничения, записях видеопровокаций, он отметил, что такой сценарий не исключен.

"Не так давно было заявление Пушилина о том, что диверсионные подразделения и диверсанты действуют на территории т.н. "ЛДНР". Мы должны быть к тому, я говорил еще об этом, до того, как наши партнеры это опубликовали эту информацию, что Россия может использовать любой повод, в частности, теракт. Не дай Бог — это будет школа, больница или какое-то государственное учреждение, для того, чтобы скомпрометировать Украину, чтобы дать себе такого рода повод для официального вторжения.

По его словам, провокации планируются для того, чтобы обвинить Украину и потом ввести войска, так как это было сделано в Беслане.

"Эти заявления еще раз показывают, что они представляют всем Украину в таком свете, чтобы потом все подумали, что это именно Украина создала такие условия для эскалации. Это тактика России, и мы все помним, как началась чеченская война (Беслан). Мы помним, как россияне сами взрывали свои дома и создавали условия для того, чтобы найти повод убивать чеченцев", – сказал он.

Чеченский вариант

Захват школы в Беслане 2004 год

Эксперты в эфире телеканала Украина 24 заявили, что президент России Владимир Путин добивается того, чтобы Украина платила дань оккупированным районам Донбасса так же, как сама РФ с 90-х годов платит Чечне.

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Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что в ближайшее время Украину будут принуждать к выполнению Минских соглашений в российской трактовке. По его словам, фактически это означает "присоединение Украины к ОРДЛО со всеми возможными последствиями".

В то же время профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что 10 февраля будет встреча советников глав "нормандского формата", на которой от Украины будут требовать прямых переговоров с главарями оккупационных администраций.

Что за новый фейк России

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

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Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео об "атаке" ВСУ на русскоязычное население. Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине из Запада.

Украина уже в курсе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля и что сейчас угроза вторжения со стороны России, и новые сценарии Кремля обсуждаются с западными партнерами.

В свою очередь экс-министр МВД Арсен Аваков заявил, что президент России Владимир Путин фейковыми видео, которое нужно для повода вторжения в Украину, пытается манипулировать сознанием людей, но все его попытки сделать это разносятся в пух и прах.

"Кино ему надо, бесстыжие глаза ему надо куда-то девать. Их можно упереть в этот сюжет о распятом мальчике. Мы в 2014 году, когда были в Славянске, посмотрели этот сюжет и все посмеялись. Кто в это поверит? И здесь эту пропаганду нельзя недооценивать. Мы помним все найденную визитку Яроша. Я уверен в том, что Путин может показать по телевизору, что лично Ярош, или Белецкий, или кто-то из националистов под украинским знаменем заряжают пушку, и от этого разлетается вдребезги какая-то московская башня. Это абсурд, но в "кремлевском театре" абсурда это "пролазит", – сказал он.

Аваков также отметил, что благодаря США Украина узнает первой о планах Кремля, и это надо ценить. По его словам, помощь служб разведок разных стран помогает Украине ориентироваться в планах Кремля.

РФ хочет признать независимость "ЛДНР"

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу России из Минских договоренностей.