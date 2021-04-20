Могут умереть люди: Степанов отреагировал на вечеринку Тищенко

Накануне нардеп Тищенко и митрополит Киево-Печерской лавры Павел устроили пышные банкеты, на которых никто не соблюдал карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал публичных лиц за нарушение карантинных правил ради празднования дня рождения. Накануне нардеп Николай Тищенко праздновал день рождения жены в ресторане.

По его словам, все, независимо от статуса, должны соблюдать карантинные правила, поскольку для ковида не имеет значения, политик ты или просто человек.

"Я считаю недопустимым, когда ради празднования дня рождения, люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны для того, чтобы сделать себе приятно. Для людей, которые это делают, я хочу напомнить: такими действиями вы не просто подвергаете опасности людей, который празднуют с вами… Подумайте о том, что люди могут заболеть и оказаться в реанимации и это может стать причиной смерти человека. Задумайтесь об этом, когда будете планировать такое", – сказал Степанов на брифинге.

Читайте также: Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Как сообщали новости "Сегодня", Николай Тищенко устроил банкет для своей супруги в ресторане одной из гостиниц Киева на Подоле. По факту нарушения карантинных ограничения полиция открыла уголовное производство. Журналисты узнали, что вслед за Тищенко в течение часа в пятизвездочный отель прибыли еще около 30 гостей. Читайте подробности скандальной вечеринки.

Тем временем в Киево-Печерской лавре митрополит Павел праздновал 60-летие, на которое съехались политики, бизнесмены и, конечно же, соблюдением карантина там и не пахло.